Prezes Pekao ma zarabiać mniej. Chodzi o ogromne pieniądze

Gazeta pisze, że w czwartek na walnym zgromadzeniu akcjonariusze Pekao, kontrolowanego przez państwowe PZU, zagłosowali za zmianą zasad wynagradzania zarządu. Jego członkowie będą teraz podlegać takim samym zasadom wynagradzania, jak inne spółki Skarbu Państwa.

Jak wylicza "Puls Biznesu", obecnie prezes Pekao Michał Krupiński zarabia ok. 160 tys. zł. Pensje pozostałych członków zarządu banku wynoszą od 80 tys. zł do 100 tys. zł. To więcej niż zarobki innych prezesów państwowych firm (ok. 70 tys. zł części stałej).

Dziennik podkreśla, że czwartkowe głosowanie akcjonariuszy Pekao nie oznacza jeszcze automatycznej obniżki pensji, ponieważ sprawą musi się teraz zająć rada nadzorcza i przygotować np. aneks do kontraktów menedżerskich.