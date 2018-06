"Zdrajcy wewnętrzni". Macierewicz apeluje do prezydenta

– Po liście byłych premierów, prezydentów, wybitnych - w swoim przekonaniu - osobistości, które nawoływały do interwencji w Polsce, po skandalicznych wypowiedziach w Parlamencie Europejskim ludzi z Platformy Obywatelskiej, doczekaliśmy się rzeczywiście czegoś niezwykłego – ocenił Macierewicz.

Były minister obrony dodał, że Rafał Trzaskowski "wprost mówi, że Unia Europejska powinna zamrozić należne Polsce pieniądze do czasu, aż Platforma Obywatelska obejmie władzę".

"Bezczelność"

– To jest objaw zupełnej patologii. Krótko mówiąc, pan Trzaskowski umówił się z kimś, że zostaną nam wypłacone należne nam pieniądze, jeżeli ugniemy się przed dyktatem realizowanym za namową zdrajców wewnętrznych przez obcy organ? To zupełnie niesamowite. Niesamowity jest też brak reakcji na tą bezczelność – stwierdził.

– Myślę, że akurat w tej kwestii nie trzeba rozpisywać referendum, że to jest taka sprawa, w której prezydent RP powinien bardzo jasno zająć stanowisko, bo jeżeli nie będziemy piętnowali takich zachowań, przy których branie pieniędzy przez Potockich czy inne rody, które doprowadziły do Targowicy i rozbiorów, jest po prostu niczym – oświadczył Macierewicz.

"Zdrada dyplomatyczna"

Jego zdaniem "za obce pieniądze on (Trzaskowski – red.) chce, żeby jego partia objęła władzę". Dodał, że sprawą powinna zająć się prokuratura. – To jest zdrada dyplomatyczna. Na to jest artykuł kodeksu karnego. Na co czeka prokuratura i ludzie reprezentujący majestat Rzeczypospolitej? – pytał były szef MON.

– Pan prezydent ma obowiązek. On strzeże nie tylko konstytucji, która mówi, że to konstytucja jest najwyższym prawem RP. On strzeże majestatu Rzeczypospolitej, odpowiada za nasze bezpieczeństwo - nie bezpośrednio, choć czasem tak by chciał. Ale właśnie to są momenty kluczowe, kiedy historia mówi "sprawdzam" i wtedy trzeba być na miejscu – stwierdził Macierewicz.