Reforma sądownictwa. Rzepliński: Dopinają system autorytarny

– Takich rzeczy, jakie zrobili z Sądem Najwyższym, nie mają prawa. Robią to osobnicy, którzy chcą wprowadzić system kompletnie autorytarny, gdzie nie ma rządów prawa i demokracji konstytucyjnej – przekonywał Rzepliński w TVN24.

Jego zdaniem prezydent Andrzej Duda "bierze udział w tym procederze". – Nie ośmieliłbym się pomyśleć, że nie wie, co podpisuje. Zresztą ustawa o Sądzie Najwyższym jest jego autorstwa – mówił były prezes TK w "Kropce nad i".

– To, co oni zrobili z sędziami Sądu Najwyższego, to tak jakby 90 osób na ulicy, kobiet i mężczyzn, rozebrać nagle i przechodzą rożni ludzie i patrzą, śmieją się z nich i zaczynają ich waloryzować. Odarli sędziów z ich szat sędziowskich. Nie w sensie dosłownym, ale zabierają im togi, zabierają im władzę – oświadczył Rzepliński.

