Marcin Rola wystąpił w BBC. Mówił m.in. o pedofilii w islamie

– Nie ma mowy o nienawiści. Jeśli już to nawołujemy do debaty – tłumaczył Rola. Prowadząca rozmowę dziennikarka, Nawal Al-Maghafi, zacytowała wypowiedzi Polaka, w których miał mówić m.in. że "imigranci to najeźdźcy", "muzułmanie to gwałciciele" i "muzułmanie to dzikusy".

– To nie jest nawoływanie do nienawiści? – pytała dziennikarka BBC. Rola tłumaczył, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. – Odnosiłem się do pewnych przykładów. Nie wrzucam wszystkich do jednego wora i nie mówię "wszyscy muzułmanie" – odparł.

Jak podkreślił, odkąd do Europy Zachodniej zaczęli docierać imigranci, "statystycznie wzrosły ataki w Berlinie czy w Nicei". – To są niestety fakty – zaznaczył.

"Islam i pedofilia"

Dziennikarka BBC pokazała Roli fragment nagrania, na którym mówił: – Islam i pedofilia to jest jakby chleb powszedni w tej doktrynie politycznej, bo islam to nie jest religia i chyba każde dziecko to wie... Więc pedofilia jest normalna, te wszystkie małżeństwa, sprzedawanie kobiet za kozy, świnie itd.

W dalszej części nagrania Rola stwierdził: – Na Speaker's Corner (tradycyjne miejsce przemówień i debat w Hyde Park w Londynie – red.) pozwalają tym dzikusom przychodzić na tych latających dywanach, żeby tam się wydziczali? To jest kpina jakaś, (…) to się w głowie nie mieści.

Pytany przez dziennikarkę BBC o kontekst tych słów odpowiedział, że "islam islamowi nie jest równy". – Mamy różne odłamy, także szczepy islamu. Oni wprost sprzedają kobiety za krowę czy za inne zwierzęta. Co do słowa "dzikusy", użyłem go w kontekście tego grooming gangs (gangi wykorzystujące kobiety i dzieci – red.). Może to faktycznie było zbyt mocne, ale odnosiło się jednak do patologii. Uważam, że było zasadne – tłumaczył Marcin Rola.