Postawiła zarzut przedsiębiorcy i zawiesiła śledztwo na kilka lat. Została zdegradowana

"Tygodnik Bydgoski" informuje, że dotarł do informacji, które rzucają nowe światło na historię Witolda Karczewskiego. To znany przedsiębiorca z Podlasia – prowadzi firmę handlującą sprzętem rolniczym Contractus, jest wiceszefem Krajowej Izby Gospodarczej, honorowym prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i konsulem honorowym Bułgarii. Uczestniczy w międzynarodowych misjach gospodarczych z udziałem najważniejszych osób w państwie.

Na początku stycznia TVN24 wyemitował reportaż "Kucharze Łukaszenki" poświęcony m.in. Karczewskiemu. W zapowiedzi materiału dziennikarz zatrzymuje w drzwiach przedsiębiorcę i nerwowo dopytuje, czy białoruski dyktator lubi steki wysmażone czy krwiste. „A skąd ja wiem?” – odpowiada zdezorientowany mężczyzna. Autorzy twierdzą, że Witold Karczewski jest podejrzany o zamiar skorumpowania kenijskiego ministra, ma niejasne powiązania z ludźmi białoruskiego reżimu i jest cichym współwłaścicielem mińskiej restauracji, w której miałby się stołować Aleksander Łukaszenka. W reportażu pojawiły się również spekulacje dotyczące szpiegostwa.

Ten ostatni wątek – jak niedawno poinformowała Wirtualna Polska, powołując się na informacje z Prokuratury Krajowej – skończył się niczym. Śledztwo w sprawie szpiegostwa na rzecz Białorusi umorzono, a sam Karczewski nie był nawet przesłuchany jako świadek w tym postępowaniu.

Jak wynika z informacji „Tygodnika Bydgoskiego”, także samo śledztwo dotyczące kontraktu kenijskiego budzi zastrzeżenia obecnych władz prokuratury. Witold Karczewski w 2019 r. usłyszał w ramach tego postępowania zarzut oferowania 25 mln zł łapówki byłemu kenijskiemu ministrowi rolnictwa. Jednak przedsiębiorca w wydanym oświadczeniu odrzucał to podejrzenie. Jak podkreślał, sam kontrakt nigdy nie wszedł w życie, a zarzut jest niedorzeczny, bo kenijski polityk nie był już w tym czasie ministrem i nie miał wpływu na rządowe rozstrzygnięcia.

Prokuratura Regionalna w odpowiedzi na pytania "Tygodnika Bydgoskiego" poinformowała, że prokurator Urszula Kossakowska, która postawiła przedsiębiorcy zarzut, miesiąc temu została zdegradowana. Odebrano jej też prowadzenie śledztwa. „Od dnia 29 stycznia 2025 r. pani prokurator Urszula Kossakowska delegowana jest do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku. Delegacja podyktowana jest względami natury organizacyjno-kadrowej. Zmiana prokuratora nadzorującego śledztwo nastąpiła w dniu 7 stycznia 2025r. Postępowanie nadzoruje aktualnie prokurator o dużym doświadczeniu zawodowym, a podjęta decyzja o powierzeniu mu nadzoru nad sprawą wynikała z potrzeby zdynamizowania czynności śledztwa” – czytamy w odpowiedziach rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Zbigniewa Szpiczkę.

Śledztwo wymagało "zdynamizowania", bo prokurator wkrótce po postawieniu zarzutu Karczewskiemu zawiesiła je na ponad pięć lat. Podjęto je dopiero w listopadzie 2024 roku. Jaki był powód tak długiego zawieszenia? Nie wiadomo. Pewne jest za to, że pani prokurator nie miała doświadczenia w prowadzeniu tak poważnych postępowań dotyczących kontraktów międzynarodowych. Kossakowska do 2016 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej w Zambrowie: 20 czerwca została delegowana aż dwa poziomy wyżej do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, a już dwa miesiące później wszczęła śledztwo w sprawie kontraktu kenijskiego.

"Tygodnik Bydgoski" zwraca także uwagę, że Interesujące jest również to, kto złożył zawiadomienie w tej sprawie. Była to fundacja Lex Nostra, o której zrobiło się głośno za sprawą raportu NIK dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Z akt kontroli wynika że dyrektor fundacji Maciej Lisowski przekazał 1,5 miliona złotych pozyskanych z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Kancelarii Lex Nostra, czyli spółce kierowanej przez jego matkę Janinę Lisowską. Sprawę ujawnił wówczas portal tvn24.pl. Sam Lisowski aplikując o pieniądze z Funduszu, powoływał się m.in. na to, że jest asystentem społecznym nieżyjącego już Konrela Morawieckiego, byłego posła i ojca ekspremiera.

W 2019 r. tygodnik „Angora” pisał z kolei, że Lisowski w latach 90. był aż trzynastokrotnie skazywany za oszustwa i wyłudzenia. Miał też „spędzić trzy lata w różnych zakładach karnych”. "Tygodnik Bydgoski" poprosił Lisowskiego o stanowisko w sprawie tych doniesień, jak również o informacje, ile z tych wyroków w międzyczasie się zatarło, jednak – jak wskazuje – nie dostał żadnej odpowiedzi.

"TB" dodaje także, że tuż przed złożeniem doniesienia Lex Nostra opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł opisujący kontakty „Witolda K”. z afrykańskimi politykami. W pierwotnej wersji materiału znajdowała się wzmianka, że źródłem zawartych w nim informacji była giełdowa spółka Feerum, która konkurowała z Contractusem o kontrakty na rynku afrykańskim.

Redakcja zapytała firmę, czy była źródłem informacji zawartych w artykule oraz czy wspierała finansowo fundację Lex Nostra lub korzystała z usług kancelarii o tej samej nazwie. "Chcieliśmy też wiedzieć, czy przedstawiciele Feerum znają się z Maciejem Lisowskim. 'Feerum nie ma wiedzy na temat okoliczności powstania artykułu' – odpowiedziała spółka. W sprawie 'relacji handlowych' i współpracy z 'podmiotami trzecimi' zasłoniła się tajemnicą" – czytamy na stronie.

Witold Karczewski w oświadczeniu wydanym po emisji reportażu TVN24 napisał, że materiał stacji „stanowi ciąg dalszy negatywnej i nieuczciwej kampanii”. Za jej wcześniejsze przejawy uznał działania „konkurencyjnych podmiotów” godzące w dobre imię Contractusa. Spór miał się skończyć w sądzie, który „nakazał zaprzestania zniesławiających działań a także złożenia stosownych oświadczeń”. Chodzi o prawomocny wyrok w procesie przeciwko spółce Feerum. Miało z niego wynikać, że przedstawiciele Feerum kierowali korespondencję do rządu Kenii, w której twierdzili, że Contractus był w stanie wygrać przetargi i realizować zlecenia wyłącznie dlatego, że jego podwykonawcą była F. Firma nakłaniała też rząd Kenii do rozwiązania umów z Contractusem.

Sprawa faktycznie zakończyła się nakazem przeprosin. "Tygodnik Bydgoski" zapytał Feerum, czy orzeczenie zostało wykonane i czy spółka może udostępnić treść pisemnych przeprosin. Firma odpisała, że „respektuje wszelkie wyroki sądowe zapadłe w sprawach, w których występuje jako uczestnik postępowania”. Przeprosin jednak nie przesłała.

Pełnomocniczka Contractusa twierdzi z kolei, że Feerum zamiast przeprosić firmę Witolda Karczewskiego przesłała jej pocztą… pustą kartkę. „Spółka Feerum nigdy nie wypełniła zobowiązanie Sądu (…). Dopuściła się przy tym bardzo nieuczciwego zachowania a mianowicie pełnomocnik Feerum SA wysłał w jej imieniu do spółki Contractus pismo przewodnie informujące o wypełnieniu zobowiązania SO i przesłaniu w załączniku oświadczenia, a do pisma dołączył tylko pełnomocnictwo, wydruk KRS i pustą kartkę w formacie A4. Kancelaria reprezentująca wówczas Contractus sp. z o.o. wzywała kilkakrotnie Feerum SA do wypełnienia zobowiązania – niestety bezskutecznie. Zarząd Contractus sp. z o.o. nie chciał kolejnej batalii sądowej, wierzył w przestrzeganie przez Feerum SA wyroku Sądu Okręgowego i zaprzestanie określonych w wyroku działań. Miał wiarę w polskich przedsiębiorców i w ich uczciwość” – czytamy w odpowiedziach przesłanych "TB" przez radcą prawną reprezentującą Contractusa Karolinę Łupińską-Koc.