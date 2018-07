Wyraz sympatii czy wrogości? Trump kontra Tusk

Biedroń "pójdzie w Polskę"? "Założę coś, co zmiecie PiS i PO ze sceny politycznej"

– Jeśli nie wystartuję na prezydenta Słupska, to idę w Polskę i ten PO-PiS, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, który jest coraz bardziej nie do zniesienia,...