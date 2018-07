Ojciec Meghan Markle: Jest przerażona

W rozmowie z The Sun ojciec księżnej Meghan mówił o tym, że widzi w oczach swojej córki przerażenie odkąd ta stała się członkiem rodziny królewskiej. – Myślę, że jest przerażona. Widzę to w jej oczach, w jej twarzy, widzę to w uśmiechu. Znam jej uśmiech od lat. Nie lubię tego, jaki widzę teraz – powiedział Thomas Markle.

Jego zdaniem, uśmiech Meghan jest "namalowany", sztuczny, przyklejony do twarzy. Thomas Markle nie wyklucza, że jego córka ma po prostu gorsze dni. – Nie wiem. To naprawdę mnie martwi. Myślę, że jest pod zbyt dużą presją – dodał.