"GPC": Gawłowski korzysta z chwili na wolności

W tekście zatytułowanym "Sekretarz generalny Platformy korzysta z chwili na wolności" dziennik pisze, że w ubiegłym tygodniu sąd zgodził się na środek zapobiegawczy w postaci półmilionowej kaucji i Gawłowski mógł opuścić areszt.

"Co musi się stać, żeby sekretarz generalny PO trafił znów za kratki?" – pyta "GPC". "Będzie to możliwe, gdy Sejm zajmie się drugim wnioskiem prokuratury o zgodę na uchylenie immunitetu posła i na areszt" – czytamy. Gazeta zaznacza, że nie stanie się to jednak przed wakacyjną przerwą posłów.

Prokuratorski wniosek ws. Gawłowskiego wpłynął do marszałka Sejmu w ubiegłym miesiącu, ale wciąż znajduje się w Biurze Analiz Sejmowych. Potem musi trafić jeszcze do komisji regulaminowej. Ponieważ ostatnie posiedzenie przed sejmowymi wakacjami zaczyna się w czwartek, czasu na przegłosowanie wniosku przez parlament nie będzie.

Choć decyzję w sprawie Gawłowskiego Sejm podejmie prawdopodobnie we wrześniu, to według "GPC" nie oznacza jednak, że nie trafi on do miejsca odosobnienia wcześniej. "Sam zainteresowany żąda ujawnienia materiałów prokuratury z jego śledztwa, wbrew obowiązującym przepisom" – pisze dziennik.

