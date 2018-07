Rzecznik Sądu Najwyższego: Iwulski? Prawy, uczciwy człowiek

W ostatnich dniach o przeszłości Iwulskiego szeroko pisały media, m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Polska Codziennie” i Onet. Okazało się, że sędzia kierujący obecnie Sądem Najwyższym orzekał nie w jednym, ale w kilku procesach politycznych za czasów PRL.

Dominika Wielowieyska na antenie radia TOK FM pytała Michała Laskowskiego o to, jak tłumaczy fakt zatajenia przez Iwulskiego tych informacji. – Trudno mi to wyjaśnić inaczej niż to, że nie pamiętał. Znamy go od wielu lat jako bardzo prawego, uczciwego człowieka – stwierdził rzecznik SN.

Dopytywany, czy Sąd Najwyższy powinien oczyścić się z osób, które mają za sobą pracę w okresie komunistycznego reżimu, Laskowski ocenił, że "jest na to za późno". – Jeśli tak, to trzeba to było zrobić na początku lat 90-tych. Trzeba było zrobić lustrację. Teraz to jest pretekst do wymiany kadry – przekonywał.

