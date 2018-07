Schetyna szczery do bólu. Oto, jak ocenił opozycję

Polityk był gościem programu "Onet Opinie". Pytany przez Jarosława Kuźniara, jak ocenia opozycję, Schetyna stwierdził, że na "3 plus". Na uwagę dziennikarza, że to "bardzo mało", szef PO odpowiedział: – Było 3 minus. Później było lepiej i lepiej. Mówię o procesie, że to podnosimy, poprawiamy.

Schetyna zaznaczył, że jako szef Platformy nie przegrał jeszcze żadnych wyborów. – Nie mam zbyt wysokiej samooceny, ale uważam, że to nie kwestia mojego samopoczucia czy samooceny, tylko tego, jak ludzie oceniają i czy zbudujemy scenariusz, w którym wygramy najbliższe wybory – tłumaczył.

Zdaniem lidera PO Polaków należy przekonać, że obecna władza doprowadzi Polskę do "kompletnej katastrofy w każdym wymiarze". – Jesteśmy w UE i NATO, sędziowie jeszcze próbują walczyć o swoją niezawisłość, jeszcze ten kraj próbuje oddychać wolnością, ale systemowo są ogromne straty – ocenił Schetyna.