"Jeszcze mi ta potrzebna". Rzeplińskiemu wyrwało się na wizji

Prof. Andrzej Rzepliński był gościem programu "Onet Opinie". Kiedy wysiadał z auta prowadzonego przez Jarosława Kuźniara, kamera zarejestrowała, jak były prezes TK zareagował na kolejnego rozmówcę dziennikarza.

– Olala, jeszcze mi ta potrzebna – wypalił Rzepliński. – Co się stało? – odpowiedział Kuźniar. – No, Lempart. – Ah, no będzie tutaj – wyjaśnił dziennikarz. Moment można zobaczyć w 35. minucie nagrania na Facebooku.

Kto wywołał taką reakcję byłego prezesa Trybunału? To Marta Lempart, inicjatorka i lidera Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.