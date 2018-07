Polacy chcą znać stan zdrowia najważniejszych polityków

Gazeta nawiązuje do spekulacji wokół choroby Jarosława Kaczyńskiego. "Prezes PiS, który przeszedł ostre zakażenie kolana spowodowane infekcją bakteryjną i wkrótce czeka go operacja wszczepienia endoprotezy, dopiero całkiem niedawno oficjalnie opowiedział o swoich problemach zdrowotnych" – czytamy.

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "SE" sondaż, w którym 60 proc. Polaków opowiedziało się za ujawnieniem stanu zdrowia najważniejszych polityków. Przeciwną opinię wyraziło 20 proc. Tyle samo nie ma w tej sprawie zdania.

Co na to PiS? Poseł Arkadiusz Mularczyk powiedział w rozmowie z tabloidem, że "ogólne informacje o stanie zdrowia być może powinny być ujawniane". Zaznaczył jednocześnie, że takie dane nie mogą być wykorzystywane do szkodzenia politykom.

