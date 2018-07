"Za mocno powiedziane, przepraszam". Cymański o referendum prezydenta

Cymański pytany w RMF FM, czy będzie namawiał Polaków do udziału w referendum, odpowiedział, że "tak, ale bez przekonania". Dopytywany przez dziennikarza "co to za konstrukcja", odparł: – To za mocno powiedziane, przepraszam.

– Wesprę to, pełen szacunek. Prezydent wykonał ambitną pracę, robotę nawet – stwierdził dalej polityk. Jednocześnie dodał, że gdyby był senatorem, to głosowałby za przeprowadzeniem referendum, ale nie w terminie proponowanym przez prezydenta (10-11 listopada 2018 r. – red.).

Na pytanie, czy jeśli Senat nie wyrazi zgody na rozpisanie referendum, to PiS zgłosi jego przeprowadzenie w innym terminie, Cymański odpowiedział "nie wiem" i wyraził nadzieję, że "prezydent się nie urazi i że nie będzie to dla niego bolesne".

– Niepokojące jest to, że nie ma tutaj porozumienia. Inaczej to widzimy. Ja uważam, że ten termin jesienny z różnych powodów jest niefortunny – oświadczył poseł Solidarnej Polski. Dopytywany, czy referendum mogłoby się odbyć razem z wyborami do Parlamentu Europejskiej, Cymański ocenił to jako "bardzo ciekawy pomysł". – Chcemy szukać współpracy z prezydentem – zaznaczył.

