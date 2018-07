Powrót Wałęsy do polityki? Wynik badania jest miażdżący

"Widząc, co się dzieje w Polsce, jak mój dorobek jest marnowany, postanowiłem mocniej się włączyć w życie polityczne" – cytuje ostatnią deklarację byłego prezydenta gazeta. Co na to Polacy?

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "SE" sondaż, w którym zapytano ankietowanych o powrót Wałęsy do polityki. Aż 70 proc. badanych stwierdziło, że były prezydent nie ma w niej czego szukać. Inaczej uważa 12 proc., a 18 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wyniki badania skomentował w rozmowie z dziennikiem prof. Antoni Dudek. – Pierwsza bolesna nauczka dla Lecha Wałęsy to 2000 r., kiedy próbował wrócić w czasie wyborów prezydenckich. Dostał wtedy poparcie na poziomie 1 proc. – przypominał historyk.