Rekordowa kwota od państwa na Fundusz Kościelny

Gazeta, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, podaje, że w 2017 r. na Fundusz Kościelny przeznaczono 159 mln zł. W porównaniu z poprzednimi latami to rekord.

Do 2012 r. fundusz kosztował państwo ok. 100 mln zł. W 2014 r. było to 133 mln zł, w 2015 r. nieco mniej, bo 128 mln zł, za to w 2016 r. 145 mln zł. Głównym beneficjentem funduszu jest Kościół katolicki.

Jak podkreśla "Rz", pieniądze przekazywane na fundusz są ściśle powiązane z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Z Funduszu Kościelnego finansowane są m.in. składki zdrowotne czy emerytalne dla duchownych. Niewielka część tych środków przeznaczana jest na renowacje zabytkowych kościołów i obiektów sakralnych.

