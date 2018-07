"Tak Beata Szydło dba o mamę". Tabloid publikuje zdjęcia

Tabloid informuje, że Szydło zawiozła swoją mamę Wiktorię na badania kilkaset kilometrów od domu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jechały kolumną Służby Ochrony Państwa – podkreśla dziennik.

Gazeta opublikowała zdjęcia, na których bus w obstawie audi Q7 przywiózł byłą premier i jej mamę do szpitala przy ulicy Szaserów, a następnie je stamtąd odwiózł. "Fakt" zapytał Służbę Ochrony Państwa i Kancelarię Premiera na podstawie jakich przepisów Szydło wykorzystała rządowe auto do przewozu bliskiej osoby. Z obu instytucji nie otrzymał odpowiedzi.

"Rządy się zmieniają, ale nasz faktowy format, że władza coś robi za nasze, jest niezmienny i co rusz trafia się powód, by go użyć. Tym razem dostarczyła go Pani Premier Szydło. To też jej się należało?" – pyta na Twitterze redaktor naczelny "Faktu" Robert Feluś.