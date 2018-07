Planował zamach na brytyjskiego dziedzica. Został zaatakowany w więzieniu

– Krew były w całej celi. Nikt nie go tu nie szanuje. Nikomu też nie podobało się to, co chciał zrobić dziecku brytyjskiej pary książęcej (...) Nie tolerujemy tego rodzaju rzeczy w Strangeways – "The Star" cytuje swoje źródło z więzienia Strangeways. Rzecznik ministerstwa sprawiedliwości potwierdził, że trwa śledztwo w sprawie.

Atakujący użył improwizowanej broni z szczoteczki do zębów z osadzonym ostrzem. Napastnik zrobił nacięcie na twarzy 32-letniego terrorysty, zaczynające się przy prawym uchu.

Husnain Rashid posługiwał się czatem Telegram, aby werbować osoby, które zaatakowałyby księcia George'a, syna Williama i Kate. Chciał, by do ataku doszło w szkole, do której uczęszcza chłopiec. Ponadto wskazywał brytyjskie stadiony piłkarskie, które mogłyby się stać obiektem ataków terrorystycznych.