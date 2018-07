"PiS przegra". Tyszka krytykuje nową ordynację wyborczą do europarlamentu

Polityk komentował w TVN24 przyjętą przez Senat nowelę kodeksu wyborczego dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią, każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę (co najmniej trzech) posłów wybieranych do europarlamentu.

– Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło sobie taką koncepcję, że te parę mandatów, które my byśmy zdobyli, przejmie i odda swoim zasłużonym partyjnym działaczom, żeby tam dorobili na euro-emeryturze – przekonywał Tyszka.

Jego zdaniem wprowadzając próg na poziomie 16 proc., PiS chce z jednej strony "zmusić opozycję totalną do zjednoczenia się, a z drugiej strony samo się wzmocnić tymi paroma mandatami i wyeliminować Kukiz'15 jako jedyny ruch obywatelski w Sejmie od 28 lat i trzecią siłę, która jest mocno ustabilizowana i daje szanse na zmiany systemowe".

Tyszka oświadczył, że Kukiz'15 "ma swoje obowiązki wobec Polaków" i nigdy nie pójdzie do wyborów ani z Platformą, ani z PiS-em.

