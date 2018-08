Macierewicz europosłem? Do startu namawia go Kaczyński

Gazeta pisze, że ocieplenie relacji na linii prezes PiS – były szef MON może być pokłosiem odwołania Arkadiusza Siwki ze stanowiska prezesa spółki Energa SA.

Siwko jeszcze kilka lat temu blisko współpracował z Macierewiczem, jednak według tabloidu był jedną z osób, które obciążyły Bartłomieja Misiewicza i innych ludzi byłego ministra obrony w związku z aferą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Dziennik informuje, że w ostatnich tygodniach Macierewicz "wrócił do łask" Kaczyńskiego. Pojawia się w centrali PiS na Nowogrodzkiej i długo rozmawia z prezesem – czytamy.

"Fakt", powołując się na informatora z partii rządzącej pisze, że Kaczyński ma wobec Macierewicza nowe plany i namawia go do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

