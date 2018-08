Duda wygrywa z Tuskiem. Zaskakujący wynik Kaczyńskiego

Badanych zapytano, na kogo oddaliby swój głos, gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku znaleźli się Andrzej Duda i Donald Tusk. Na urzędującego prezydenta zagłosowałoby 50 proc. wyborców, a na szefa Rady Europejskiej 45 proc. – czytamy w gazecie.

W drugim wariancie z Tuskiem zastawiono prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby w drugiej turze doszło do takiego pojedynku, wygrałby przewodniczący RE: 50 do 41 proc.

"Rz" zwraca uwagę, że Andrzejowi Dudzie zostały dwa lata do końca kadencji i wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest na niego skazane. 32 proc. ankietowanych stwierdziło, że to właśnie urzędujący prezydent powinien ubiegać się o reelekcję i startować jako kandydat PiS.