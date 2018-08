Atak TVN24 na wiceministra. "Może mieć drugie dno"

Dziennik informuje, że 1 sierpnia, podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Ministerstwie Środowiska, Jędrysek wygłosił poruszające przemówienie.

– Jeśli my zwyciężymy, to znaczy, że oni też zwyciężyli, bo to jest jedna walka. (…) Wzywam wszystkich, by walkę o silną Polskę kontynuować w oparciu o to, co mamy. (…) My musimy to kontynuować, bo jeśli my dzisiaj byśmy przegrali, to nie tylko ta krew dotychczasowa pójdzie na marne, ale ci, którzy będą po nas, będą mieli znacznie trudniej. Cześć i chwała bohaterom! – cytuje słowa wiceministra "GPC".

Gazeta podkreśla, że materiał z przemówieniem Jędryska wyemitowała z krytycznym komentarzem telewizja TVN24. Z kolei "Fakt" stwierdził, że to porównanie ofiary powstańców warszawskich do rządu PiS. Tymczasem, jak zaznacza "GPC", ani jedno podobne zdanie nie padło w jego wypowiedzi.

Według dziennika atak na wiceministra środowiska może mieć "drugie dno".

"Naukowiec opracowuje właśnie projekt Polityki Surowcowej Państwa, który zagrozi intratnym interesom zagranicznych firm i byłym współpracownikom bezpieki zatrudnionym na państwowych posadach" – czytamy na łamach "GPC".

