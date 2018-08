"RzeczPiSpolita". Lubnauer o końcu demokracji

– Jeżeli spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Polsce, również z Sądem Najwyższym, z całym chaosem prawnym, który wprowadza PiS, to PiS niszcząc trójpodział władzy, tak naprawdę niszczy demokratyczną Rzeczpospolitą. To już nie jest rzecz publiczna, powoli dzieje się RzeczPiSpolita – przekonywała w TVN24 Katarzyna Lubnauer.

Jej zdaniem obecna Polska to "takie państwo, które jest na granicy demokratury, czyli czegoś między demokracją a dyktaturą". Według liderki Nowoczesnej "powoli przesuwamy się na peryferia Unii Europejskiej i gdzieś ta Europa nam odjeżdża".

– To jest jasne, że jest bardzo konkretne wyzwanie, stojące w tej chwili przed liderami partii politycznych, szczególnie opozycyjnych partii. Tym wyzwaniem jest to, żeby pokonać PiS we wszystkich kolejnych wyborach. Po to tworzymy nową jakość w polityce, Koalicję Obywatelską – oświadczyła Lubnauer.

Czytaj także:

Córka Jaruzelskiego o totalnej opozycji. Padły zaskakujące słowa