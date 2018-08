Reforma Sądu Najwyższego. Kwaśniewski: To był zamach

– To podważa zaufanie do instytucji państwa, do prezydenta, rządu, ministra sprawiedliwości oraz do większości parlamentarnej – mówił Kwaśniewski na antenie Polsat News.

Jego zdaniem zmiany w sądownictwie osłabiają państwo. – Tego nie robi wróg, nie robią nasi przeciwnicy z zagranicy. To robimy my sami, własnymi rękoma. Myślę tu o większości parlamentarnej, bo oni mają władzę – oświadczył.

– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją i możemy ponieść tego konsekwencje, bo w Europie dwie zasady są zupełnie niepodważane – stwierdził były prezydent.

Tłumaczył, że chodzi o zasadę niezawisłości sądów i kadencyjności sędziów.