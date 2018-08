Cimoszewicz zapowiada "zniszczenie" mediów prywatnych przez PiS

Były premier powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że "po zawłaszczeniu lub zwasalizowaniu prawie wszystkich struktur i instytucji państwa oraz przejęciu kontroli nad mediami publicznymi, PiS-owi solą w oku są niezależne media prywatne".

– Będą próbowali zrobić to samo, co Putin w Rosji i Orbán na Węgrzech. Tak czy inaczej zniszczyć lub podporządkować sobie. To będzie złożenie demokracji do grobu. Jeśli większość Polaków chce zamordyzmu lub gotowa jest na to przyzwolić, to tak się stanie – ocenił.

Zdaniem Cimoszewicza mediów należy bronić rozmaitymi metodami, np. protestami lub prenumeratą. W jego opinii na obronę nie zasługują jednak stacje telewizyjne, które "dla maksymalizowania zysku, a nie dla finansowego przetrwania, serwują w ogromnej większości programy dla idiotów".