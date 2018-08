Nałęcz: Porównywać Kaczyńskiego z Piłsudskim? Wolałbym szczekać

Historyk był pytany, czy zamieszanie wokół Sądu Najwyższego przypomina mu czasy rządów marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Można by snuć takie analogie, bo Piłsudski też łamał demokrację i ustanawiał system autorytarny, ale robił to z większym wdziękiem i robił to w zupełnie innej sytuacji. Robił to w Europie, która w ogóle przeżywała zwrot ku autorytaryzmowi i odwracała się od demokracji – przekonywał Nałęcz.

– Gdzież Jarosławowi Kaczyńskiemu do Piłsudskiego? Gdyby miały być analogie, to musiałbym porównywać Kaczyńskiego z Piłsudskim. To wolałbym wejść pod ten stół i zacząć szczekać, niż zacząć takie analogie. To byłoby krojenie historii Polski po plecach bez znieczulenia scyzorykiem. No jak się ma Kaczyński do Piłsudskiego? Ktoś kiedyś powiedział: jak jego kot do Kasztanki. To jest dobra skala – powiedział.

"Wyroki sądu się wykonuje"

Były doradca Komorowskiego uznał za skandal to, iż "władze Rzeczpospolitej zapowiadają, że nie będą szanowały orzeczeń Sądu Najwyższego". – Z sądem się można zgadzać, można polemizować, ale jego wyroki się wykonuje. Zwłaszcza, że tutaj chodzi o polską obecność w Europie – stwierdził.

Skomentował też sprawę pytań prejudycjalnych, które Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

– Tutaj co powie pan prezydent Duda, co powie pan premier, co powie pan Kaczyński, nie ma najmniejszego znaczenia. To czy Sąd Najwyższy miał rację, czy nie, to rozstrzygnie Trybunał w Luksemburgu. I ci wszyscy polscy dostojnicy, którzy się wymądrzają, zostaną sprowadzeni do parteru, chyba że nie uszanują orzeczenia Trybunału, ale to się zacznie wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej – mówił Nałęcz.

