Szykuje się kolejna awantura? Czarzasty zapowiada interwencję w Brukseli

– Jeżeli nie będzie weta, zwrócimy się do wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Szefczovicz i Timmermansa, o wprowadzenie i prośbę do KE o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości o sprawdzenie tego wszystkiego, co do zgodności z prawem europejskim – zapowiedział Czarzasty.

Dodał, że jeśli prezydent podpiszę ustawę dotyczącą nowej ordynacji wyborczej do europarlamentu, to Bogusław Liberadzki, europoseł SLD, zostanie upoważniony "do wejścia w taką procedurę" (z udziałem Brukseli – red).

Zgodnie z nową ordynacją do PE, którą parlament przegłosować pod koniec lipca, każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę (co najmniej trzech) posłów wybieranych do europarlamentu. W opinii senackiego Biura Legislacyjnego stwierdzono m.in., że w związku ze zmianą przepisów efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5 proc.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że rozważa weto do tej ustawy.

