Nowa Zelandia: Kłopotliwe pytania dziennikarzy do Andrzeja Dudy

Prezydenta zapytano o to, "jak może pogodzić swoją politykę antyimigracyjną i antyuchodźczą" z tym, że w Wellington będzie spotykał się z Polakami, którzy w 1944 r. zostali przyjęci przez nowozelandzki rząd.

W odpowiedzi Andrzej Duda zaznaczył, że mylna jest próba kojarzenia sytuacji Polaków, którzy przyjechali do Nowej Zelandii z uchodźcami czy imigrantami, którzy obecnie docierają do Europy – relacjonuje Polsat News.

– W Polsce nie ma żadnych działań antyimigranckich. My po prostu nie zgadzamy się na to, żeby przymusowo przywożono do nas ludzi – tłumaczył prezydent na konferencji prasowej w Auckland.

Czytaj także:

Terlecki: Australijskie fregaty? Wydaje się, że odpłynęły