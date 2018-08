Gersdorf opuści budynek SN? "Może zostać zmuszona"

Krajowa Rada Sądownictwa przyspieszyła sprawę wybory kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie KRS rozpoczęło się w czwartek, choć wcześniej mówiono o początku września. Do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie w SN.

– Wydaje się, że chodzi o to, by zdążyć z zakończeniem wszystkich procedur przed ewentualnymi ruchami Trybunału Sprawiedliwości czy Unii Europejskiej. Trudno to inaczej zinterpretować – powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik Sądu Najwyższego, pytany o przyspieszenie prac KRS.

Michał Laskowski stwierdził, że wśród nowych sędziów będzie osoba, której prezydent powierzy kierowanie SN. – Jeśli tak się stanie, to przypuszczam, choć to będzie decyzja pani prezes Małgorzaty Gersdorf, że opuści budynek sądu. Zostanie zmuszona okolicznościami do opuszczenia tego budynku – przewiduje rzecznik SN.

