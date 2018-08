Wybory samorządowe. Hofman: PiS w Warszawie nie wygra

Hofman mówił w TVN24 o kampanii samorządowej w Warszawie. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Trzaskowski jest jak młody Komorowski i popełnia sporo błędów. Nie stanął jeszcze na stołeczku i nie mówi "chodź, szogunie", ale prawie – stwierdził.

Nawiązując do wyjazdu Patryka Jakiego do Sofii, Hofmann powiedział, że "kombinuje dobrze", żeby pokazać aspekt międzynarodowy, ale – jak zaznaczył – "Bułgaria, Rumunia, to nie są miejsca aspiracyjne dla Polaków". Jego zdaniem w sprawie metra kandydat PiS powinien pojechać raczej do Londynu lub Nowego Jorku.

– Jestem zwolennikiem tezy, że PiS w Warszawie nie wygra, bo tu jest więcej sytych niż głodnych – ocenił Hofman. Zaznaczył jednak, że w drugiej turze Patryk Jaki może mieć problem wygrać wybory, bo "wszyscy przeciwko PiS-owi", ale w pierwszej sytuacja może być inna.

– Gdyby zmobilizował odpowiednią ilość ludzi, to w pierwszej turze Jaki wygrać może – stwierdził Hofman.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, natomiast druga tura – jeśli będzie potrzebna – 4 listopada. W ostatnich sondażach Rafał Trzaskowski ma nieznaczną przewagę nad Patrykiem Jakim. Reszta kandydatów na prezydenta stolicy ma poparcie na poziomie kilku proc.