Reforma SN. To on zostanie pierwszym szefem Izby Dyscyplinarnej?

Rozgłośnia powołuje się na nową ustawę o SN, która stanowi, że do czasu wyboru prezesa Izby Dyscyplinarnej jej pracami kieruje najstarszy wiekiem sędzia w tej izbie.

Krajowa Rada Sądownictwa rekomendowała do Izby Dyscyplinarnej 12 kandydatów. Najstarszym z nich jest właśnie 54-letni prof. Majchrowski. Jeśli prezydent Andrzej Duda powoła go do SN, to do czasu wyboru prezesa Izbą Dyscyplinarną pokieruje właśnie on.

Radio zwraca uwagę, że prof. Majchrowski w 2016 roku został szefem sejmowego zespołu ekspertów, który marszałek Marek Kuchciński powołał do kompleksowego rozwiązania problemów Trybunału Konstytucyjnego.

W latach 1999-2000 prof. Majchrowski pełnił z ramienia AWS funkcję wojewody lubuskiego. Z wykształcenia jest prawnikiem i politologiem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.