Lista "niegodnych" orderu leży odłogiem. Dlaczego prezydent zwleka?

Gazeta zwraca uwagę, że od dwóch lat prezydent Andrzej Duda nie potrafi zdecydować, czy odebrać ordery Virtuti Militari "niegodnym". Listę takich osób sporządził i przesłał głowie państwa Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na liście jest m.in. pięciu zabójców mjr. Mariana Bernaciaka pseudonim "Orlik", którzy – jak podkreśla "Rz" – otrzymali order wojenny za zwalczanie podziemia niepodległościowego.

Dlaczego Andrzej Duda wciąż nie podjął decyzji? "Sprawa pozbawienia osób niegodnych Orderów Virtuti Militari, nadanych im w okresie Polski Ludowej, jest w trakcie opracowywania w Kancelarii Prezydenta RP" – cytuje urzędników prezydenta gazeta.

Jak podkreśla dziennik, środowiska niepodległościowe uważają, że dwa lata analiz nad listą "niegodnych" orderu to wystarczający czas, by zdecydować, czy je odebrać czy nie.

Niewymieniony z nazwiska rozmówca "Rz" skrytykował prezydenta, podkreślając, że Andrzej Duda "lubi rozliczać przeszłość tylko słowami". Dodał, że "kiedy ma przejść do czynów", to prezydent "robi wszystko, by temat rozmyć i nie podjąć decyzji".