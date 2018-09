Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna gościł w piątek w Radiu Zet. Polityk był pytany m.in., jakie są plany Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej, na kampanię samorządową.

– Będzie oparta na aktywnościach lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i będzie dużo spotkań z ludźmi – zapowiedział Schetyna. Dalej skrytykował Mateusza Morawieckiego i pochwalił Donalda Tuska za objazd busem po kraju.

– Nie chcę zamykać się w autobusie. Nie chcę, jak Morawiecki, patrzeć przez szybę na polską rzeczywistość i udawać, robić ustawek na stacjach benzynowych. To wszystko było, ja to widziałem – przekonywał szef Platformy.

Wtedy prowadząca rozmowę zwróciła Schetynie uwagę, że przed wyborami w 2011 roku to Tusk jeździł busem po Polsce.

– Jeżeli Tusk przyjedzie i będzie robił taką kampanię, to będzie to sympatyczne i miłe. A jeżeli robi to Morawiecki, powtarzając to, co robił Donald Tusk, to jest to śmieszne – odpowiedział polityk PO.