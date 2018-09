Frasyniuk do Biedronia: Twój pomysł pachnie śmiercią

– Robercie, nie przeszkadzaj. Twój pomysł na to, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca i doczekać do lutego, pachnie śmiercią – mówił Frasyniuk o Biedroniu. Nawiązał w ten sposób do jego nowego projektu politycznego, który ma zostać zaprezentowany właśnie w lutym.

– Jeśli chcesz być odpowiedzialnym politykiem, to musisz w trakcie jeżdżenia po Polsce, po pierwsze, namawiać ludzi do tego, żeby jednak stworzyli tę zaporę przeciwko zalewowi PiS-owskiemu, a po drugie, być może osobiście powinieneś dać przykład i poprzeć któryś z komitetów albo któregoś z kandydatów na prezydenta miasta – radził Biedroniowi Frasyniuk.

Były opozycjonista pochwalił Barbarę Nowacką, która podpisała porozumienie z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej w sprawie startu w wyborach do sejmików wojewódzkich. Zdaniem Frasyniuka Nowacka pokazała w ten sposób, że "ważniejsze jest pragmatyczne działanie, skupienie się na tym, żeby samorząd nie został zawłaszczony przez PiS".

