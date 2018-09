Kaczyński zabrał głos ws. 500 plus dla emerytów. Minister ma problem

Kaczyński w wywiadzie dla "Super Expressu" powiedział, że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów. Prezes PiS tłumaczył, że sprawa dodatkowych świadczeń dla seniorów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii.

Sasin pytany o to w Polsat News stwierdził, że "określenia 500 plus dla emerytów chyba żaden polityk PiS nie użył". – To jest już typowa publicystyka uprawiana przez dziennikarzy – powiedział.

Na uwagę prowadzącego, że poseł PiS Waldemar Buda nie miał problemu z mówieniem o 500 plus dla emerytów, Sasin odparł: – A ja mam problem, bo raczej wolę mówić o realnych propozycjach, realnych możliwościach, a nie o dywagacjach, bo myślę, że to jest mało odpowiedzialne.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zaznaczył jednocześnie, że rząd myśli o tym, "jak sytuacje seniorów polepszyć".

– Ambicją naszego rządu jest to, żeby kierować owoce sukcesu do poszczególnych grup społecznych. Tak jak do rodzin - 500 plus, tak myślimy o pewnych rozwiązaniach dla emerytów – tłumaczył Sasin, zaznaczając, że "nie ma jeszcze konkretnego stanowiska w tej sprawie".