Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi

Dziecko Katarzyny N., ośmioletnia Yasmin, urodziła się we Włoszech ze związku Polki z mieszkającym tam Marokańczykiem, Mohamedem S. Po kilku latach kobieta postanowiła uciec do Polski razem z córką i jej przyrodnim rodzeństwem.

Polka argumentowała, że jej były partner stał się zagrożeniem dla niej i dzieci. Ojciec zwrócił się do polskiego wymiaru sprawiedliwości o wydanie córki. Najpierw sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Brzegu, który przychylił się do argumentacji Marokańczyka.

We wtorek postanowienie utrzymał Sąd Okręgowy w Opolu. – Decyzją sądu okręgowego dziecko powinno zostać wydane ojcu. Jest to postanowienie prawomocne i nie podlega zażaleniu – cytuje rzecznika opolskiego sądu "GPC".

Ośmioletnia Yasmin ma teraz trafić do Włoch, gdzie mieszka jej marokański ojciec.