Żołnierze dostaną rekordową podwyżkę. "Wojsko nie chce rozgłosu"

"DGP" podkreśla, że wojsko nie chce rozgłosu w sprawie pieniędzy w obawie przed reakcją pozostałych służb mundurowych, które domagają się wyższych uposażeń.

Jak czytamy w gazecie, prezydent Andrzej Duda już 15 sierpnia miał ogłosić o ile więcej zarobią wojskowi, ale ostatecznie przekaże tę informację bliżej wyborów samorządowych.

Z ustaleń między prezydentem a ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem wynika, że od przyszłego roku wzrośnie przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego z 3,20 do 3,63-krotności tzw. kwoty bazowej – pisze "DGP". Ta kwota od 2009 r. niezmiennie wynosi 1523,29 zł.

Dziennik przypomina, że w przeciwieństwie do innych służb mundurowych wojskowi nie dostali w tym roku podwyżki. Ostatni wzrost ich uposażeń – średnio o 380 zł – miał miejsce w 2017 r. – czytamy.

Obecnie szeregowy zarabia w polskim wojsku ok. 3,2 tys. zł brutto miesięcznie, major – ok. 5,5 tys. zł, a generał Sztabu Generalnego – prawie 16 tys. zł. Średnie zarobki wszystkich żołnierzy to według wyliczeń "DGP" 4 tys. 874 zł.

Czytaj także:

Polko: Żołnierze mówili bum bum i udawali, że strzelają z czołgów. Takiej armii chyba nie chcemy