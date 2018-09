"Jest piąta kolumna szatana w Kościele". Mocne słowa ks. Zielińskiego

W programie "Salon dziennikarski" pokazano plakat promujący film "Kler" z różową świnką w formie skarbonki i krzyżem. – To takie portretowanie, jakiego Goebbels by się nie powstydził – ocenił prowadzący Jacek Karnowski.

– Niestety muszę powiedzieć, że zadeklarowałem swój udział w pokazie prasowym tego filmu. Mam nadzieję, że nikt nie zatrzaśnie mi drzwi przed nosem, że dla księży wstęp wzbroniony, zwłaszcza z katolickiego tygodnika – stwierdził ks. Henryk Zieliński.

Jak tłumaczył, chce obejrzeć film Wojciech Smarzowskiego, żeby nie zarzucano mu, że komentuje coś, czego nie widział. – Idę ze względów zawodowych i dziennikarskich, nie kapłańskich – oświadczył.

Jego zdaniem to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, jest "pewnym odpryskiem tego, co dzieje się w świecie". – Również w Kościele istnieje tzw. piąta kolumna, kolumna szatana, która czy to grzesząc, czy jawnie współpracując z wrogimi nam siłami, niestety robi bardzo złą robotę – ocenił.

Ks. Zieliński podkreślił, że "jest potrzeba oczyszczenia Kościoła z wpływów szatana i wpływów piątej kolumny".