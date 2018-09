Balcerowicz grzmi: Rządzą nami barbarzyńcy. Premier oszukuje w stylu sowieckim

– Polska w sposób drastyczny gwałciła normy polskiej konstytucji, która mówi o niezależności wymiaru sprawiedliwości, gwałciła też normy europejskie. Oszukiwała Komisję Europejską, bo to, co Morawiecki nazywa dialogiem, było oszukiwaniem w stylu sowiecki – powiedział Balcerowicz.

Jego zdaniem w Polsce doszło do nagonki na sędziów. – Nikczemna propaganda przeciwko sędziom, haniebne billboardy, sprowadzanie środowiska do złodziei, Kaczyński oskarżył część sędziów o brak patriotyzmu. To są rzeczy niesłychane – ocenił.

Dodał, że jesteśmy krajem rządzonym przez "barbarzyńców, którzy gwałcą normy cywilizacji Zachodu, ponieważ nie ma nic gorszego, niż próba upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości". – We wszystkich dyktaturach wymiar sprawiedliwości jest podporządkowany rządzącym – przekonywał.

Według Balcerowicza sytuacja wokół sądów degraduje wizerunek Polski, i to jeszcze w stulecie odzyskania niepodległości. – Ci, co gwałcą konstytucję własnego kraju, rujnują prawo. To, co się stało w Polsce, nie stało się w żadnym innym kraju UE, łącznie z Węgrami – ocenił.

– Ja mogę powiedzieć, ile artykułów naszej konstytucji zgwałcił PiS i Andrzej Duda, włącznie z artykułem, który go wzywa do tego, by był strażnikiem konstytucji. Proszę pamiętać, że konstytucja to jest najwyższe prawo, z którym powinny być zgodne inne prawa – tłumaczył profesor.

