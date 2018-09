Warszawa: Duża przewaga Trzaskowskiego w drugiej turze

W pierwszej turze kandydat PO i Nowoczesnej może liczyć na 36,7 proc. poparcia, natomiast kandydat PiS – na 32,1 proc. Wyraźnym faworytem drugiej tury jest Trzaskowski (66 proc.). Poparcie dla Jakiego zadeklarowało w tym wariancie 34 proc.

W Krakowie urzędujący prezydent o włos wygrywa z kandydatką PiS. Na Jacka Majchrowskiego chce głosować 34,7 proc. badanych, a na Małgorzatę Wassermann – 33,1 proc. Trzecie miejsce zajmuje kandydat niezależny Łukasz Gibała z 20,8 proc. głosów.

W Gdańsku prowadzi kandydat Platformy Jarosław Wałęsa. Chce na niego głosować 34 proc. ankietowanych. Walczący o reelekcję Paweł Adamowicz ma 24,4 proc. poparcia, podobnie jak kandydat PiS Kacper Płażyński (24 proc.).

W Łodzi zdecydowaną faworytką jest obecna prezydent Hanna Zdanowska, która reelekcję może uzyskać już w pierwszej turze. Zamierza ją poprzeć 59 proc. łodzian. Na jej kontrkandydata, Waldemara Budę z PiS, chce oddać głos 23,7 proc. ankietowanych.

Sondaż dla "Polski The Times" został zrealizowany przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia w dniach 17-24 września na reprezentatywnej próbie ok. 10 tys. dorosłych mieszkańców Polski.