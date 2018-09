Morawiecki kontra Platforma. W tle sędzia z rządu Tuska

W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że premier ma sprostować swoją wypowiedź na temat budowy dróg i mostów za rządów koalicji PO-PSL. Pozew w tej sprawie złożyła opozycja. Sąd okręgowy najpierw go oddalił, ale sąd apelacyjny zmienił decyzję.

"GPC" zwraca uwagę, że przewodniczącym składu orzekającego był sędzia Przemysław Kurzawa. Ten sam, który w przeszłości był zastępcą dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. W czasie, gdy resortem kierował Zbigniew Ćwiąkalski, członek gabinetu Donalda Tuska.

Morawiecki wykonał w czwartek wyrok sądu i zamieścił sprostowanie przed głównym wydaniem "Wiadomości" i "Faktów". Z kolei politycy PiS od samego początku podkreślają, że premier nie musi za nic przepraszać Platformy.

Wszystko zaczęło się od wizyty premiera w Świebodzinie i tych słów: – Pamiętacie, jak nasi poprzednicy mówili, że "budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty". Nie było ani dróg, ani mostów! (…) Żeby nie być gołosłownym, powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez 8 lat wydali 5 mld złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtorej roku.

Politycy Platformy zarzucili premierowi kłamstwo i skierowali pozew w trybie wyborczym. Wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego kończy tę sprawę.