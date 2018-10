Alarm bombowy na uczelni. Przerwano wystąpienie Gowina

"Głos Wielkopolski" informuje, że wiadomość o alarmie bombowym ogłosił w czasie uroczystości rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Andrzej Lesicki, który jednocześnie musiał przerwać wystąpienie ministra Gowina.

– Przerwano nam uroczystość z sygnałem o rzekomym podłożeniu bomby. Procedury są takie, że trzeba to sprawdzić. Nie wiem czy to nazywać żartem, przykro, że ktoś przerywa nam obchody i robi to celowo – powiedział profesor.

Na UAM wezwano służby, które dokonały sprawdzenia, czy w budynku rzeczywiście znajduje się ładunek wybuchowy. Jednak żadnego zagrożenia nie stwierdzono i uczestnicy uroczystości mogli wrócić na swoje miejsca.

W auli poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rok akademicki 2018/2019 inaugurują wspólnie w poniedziałek jeszcze trzy uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego i Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.