Owsiak namawia do głosowania. "Nie dajcie sobie odebrać demokracji"

– Jeżeli nie będzie Orkiestry, to tak, jak byśmy nie byli społeczeństwem demokratycznym. Walczcie o to, żebyśmy demokratycznym społeczeństwem byli i nie dali sobie tego odebrać – mówił Owsiak.

Zaapelował też do zgromadzonych, aby poszli na wybory. – 50 procent obywateli rezygnuje, żeby stanowić o tym kraju. Nie mówimy, na kogo macie głosować, to jest wasza prywatna sprawa. Idźcie głosować, bo to jest wasz kraj i dbajcie o niego – zachęcał.

Jak stwierdził, "jeżeli będzie wola kraju, 100 proc. obywateli, jak ma być to będzie. Albo się do tego dostosujemy, albo nie, ale demokracji nie dajmy sobie odebrać".

"Hej, Polacy!"

Szef WOŚP przekonywał, że nie angażuje się w politykę, ale "jak typowy Kowalski przechodzi obok tego wszystkiego, co jest". – Z tego miejsca mówię: hej, Polacy! Nie dajcie sobie odebrać demokracji i tego, co wywalczyliśmy – oświadczył.

Owsiak apelował o budowę społeczeństwa obywatelskiego. – Bądźmy różnorodni, rozmawiajmy ze sobą na różne tematy. Nie napinajmy się, jak na filmie "Kler". Każdy powinien ten film obejrzeć, a później wypowiadać swoje zdanie na ten temat. – stwierdził.

Jego zdaniem to nieprawda, że mamy dwie Polski. – Nie bądźmy murem podzieleni, jak Berlin wschodni i zachodni ileś lat temu. (…) Jedna Polska, niech was nie ciągnie do tych miejsc, które są kłótliwe, złe, negatywne. Niech was ciągnie tam, gdzie jest twórcza radość, gdzie są uniwersytety i polska nauka. Niech ona walczy o wolność – mówił Owsiak.

