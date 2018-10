Obywatele chcą ukarania sędziów Sądu Najwyższego. Jest wniosek

Radio Zet informuje, że pisma, jakie KRS przekazała do SN, pochodzą od obywateli. Za pośrednictwem Rady trafiły one do rzecznika dyscyplinarnego SN, który zdecyduje, czy wszcząć postępowanie.

Rozgłośnia podaje, że w przesłanym do Sądu Najwyższego piśmie Krajowa Rada Sądownictwa nie zawarła swojego stanowiska w tej sprawie.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy postanowił zawiesić przepisy ustawy o SN dotyczące przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku i zapytał o nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zgodnie z nową ustawą o SN, na emeryturę przechodzą sędziowie, którzy ukończyli 65 lat.

W środę do unijnego trybunału w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej na polski rząd. Bruksela uważa, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym zagraża niezależności sędziowskiej. KE domaga się, żeby TSUE zajął się sprawą SN w trybie przyspieszonym.

Trybunał Sprawiedliwości UE może zdecydować o wstrzymaniu części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.