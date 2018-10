"Walczę o siebie i moją rodzinę". Znany amerykański aktor szczerze o swoim uzależnieniu

Ben Affleck od wielu lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Właśnie zakończył 40-dniową terapię odwykową. Do ośrodka trafił dzięki swojej żonie Jennifer Garner. Po zakończeniu odwyku aktor zabrał głos na portalu społecznościowym.

We wpisie zamieszczonym na Instagramie podziękował swoim bliskim oraz fanom za wsparcie w tych trudnych dla nie go chwilach. "Wasza siła to dla mnie inspiracja, to było dla mnie ważne (...) Wiem, że nie byłem sam" – napisał Affleck.

Aktor podkreślił przy tym, że walka z każdym nałogiem trwa całe życie i jest to walka bardzo trudna. – To wysiłek na cały etat – stwierdził i dodał: "Walczę o siebie i moją rodzinę". Zachęcił osoby walczące z uzależnieniem do tego, aby nie obawiały się przyznać do swojego problemu. "Jeśli masz problem, prośba o pomoc to akt odwagi, a nie słabości czy porażki". Ben Affleck wyraził nadzieję, że stanie się przykładem dla tych, którzy walczą z alkoholizmem.