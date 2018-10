Kaczyński nieobecny w Sejmie. "Tak zachowują się dyktatorzy"

Polityk przekonywał w telewizji WP, że "jeżeli pan prezes ma akurat dłuższą drzemkę i przychodzi później, to pan marszałek Kuchciński wznawia obrady w zależności od tego, kiedy pojawi się Jarosław Kaczyński".

– Albo się w ogóle nie pojawia, bo ostatnio na Sejmie się nie pojawił, ale w mediach aktywny był – stwierdził Kamiński, nawiązując do zeszłotygodniowego wywiadu prezesa PiS w TVP1 i TVP Info.

Poseł wypomniał też Kaczyńskiemu kilka jego głośnych i szeroko komentowanych wypowiedzi.

– Jeżeli ktoś z trybuny sejmowej wychodzi i mówi: zamordowaliście mi brata, zdradzieckie mordy, Polacy drugiego sortu, porównuje swoich przeciwników do konfidentów gestapo, to ja mam prawo się do tego odnieść i nikt mi tego prawa nie zabierze – oświadczył Kamiński.

Podkreślił, że nigdy nie kwestionował legalności zwycięstwa PiS w wyborach. – Jeżeli coś kwestionuję, to ich mandat na zmianę ustroju. A oni ustrój Polski zmienią w stronę niedemokratyczną – przekonywał.