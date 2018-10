Mazurek nie wierzy w wersję Tuska. Padła jasna deklaracja ws. Dudy

Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się w kuluarach posiedzenia ONZ w Nowym Jorku, kiedy czekali na swoje przemówienia. Krótka rozmowa polityków, którą zarejestrowały kamery, wywołała falę komentarzy. Na nagraniu było widać, że obaj panowie śmiali się.

O wrześniowym spotkaniu z Dudą Tusk opowiedział dziennikarzom w sobotę w Krakowie. – Prezydent rzeczywiście bardzo taki przejęty mówił o tym, że nie wszyscy chcą, aby był przez drugą kadencję – zrelacjonował.

Beata Mazurek, pytana w Radiu Plus czy to prawda, odpowiedziała, że nie zna treści rozmowy prezydenta z szefem Rady Europejskiej i trudno jest jej ją komentować. Dopytywana, czy nie wierzy w wersję Tuska, odparła: – Chyba to pana nie dziwi.

– Ja powiem to, co mówił Jarosław Kaczyński. Dzisiaj naszym kandydatem na następną kadencję jest Andrzej Duda – podkreśliła rzeczniczka PiS.

Kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" prezydent zdradził, że podczas rozmowy z Tuskiem pojawił się temat Bronisława Komorowskiego. – Powiedziałem, że ja nie jestem tak pewny swego jak prezydent Komorowski i ja swojego mieszkania nie wynająłem nikomu na 10 lat! To chyba to nas tak rozbawiło – stwierdził.

