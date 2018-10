Kukiz domagał się dymisji premiera. Przyszła odpowiedź z PiS

Czytaj także:

Onet, Sąd Najwyższy i taśma Morawieckiego. "To nie jest przypadek"

W zeszłym tygodniu Onet upublicznił rozmowę Mateusza Morawieckiego, wówczas szefa banku BZ WBK, ze Zbigniewem Jagiełłą (prezesem PKO BP), Krzysztofem Kilianem (prezesem PGE) i Bogusławą Matuszewską (zastępczynią Kiliana).

Portal napisał, że na jednej z taśm Morawiecki miał dyskutować z nieznanym mężczyzną o zakupie nieruchomości na tzw. słupa. Tego nagrania Onet jednak nie opublikował. Nie wiadomo, czy w ogóle istnieje i czy ktoś nim dysponuje.

Paweł Kukiz, pytany w poniedziałek w RMF FM, czy premier powinien podać się do dymisji, odpowiedział: – Oczywiście, ale to są tchórze. Jak już raz złapał te synekury i możliwość czerpania z tego korzyści, to on w życiu tego nie odpuści.

Wypowiedź Kukiza skomentował w telewizji WP Adam Bielan z PiS. – Nie jestem specjalnie zdziwiony, znając jego (Kukiza – red.) wieloletnią przyjaźń ze Schetyną. Gdyby traktować poważnie to, co mówi Kukiz, trzeba by się zastanawiać czy popiera własnego kandydata w Warszawie – stwierdził wicemarszałek Senatu.

Według Bielana Kukiz nie do końca odnajduje się w polityce. – Czasem głosuje z nami, ale w kluczowych momentach zawsze staje się sojusznikiem PO – ocenił polityk PiS.

Czytaj także:

Czy ujawnione taśmy wpłynęły na sondaże? Komu dzisiaj ufają Polacy?