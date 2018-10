Milionowe przychody z kwatery Hitlera. Zarobiły Lasy Państwowe

"GPC" zwraca uwagę, że kontrolę nad Wilczym Szańcem leśnicy odzyskali w kwietniu 2017 r. Wcześniej, w 2012 r. teren oddano w 20-letnią dzierżawę, z której dochody to ok. 500 tys. zł, a cała reszta trafiała do kieszeni dzierżawców.

Dziennik pisze, że prywatny podmiot zarządzał 250 hektarami terenu, za co powinien płacić określoną kwotę i procent od zysków. Tymczasem dzierżawca nie wywiązywał się ze wszystkich obowiązków, co stało się podstawą do rozwiązania umowy.

"Po długich bojach prawnych kontrolę nad terenem odzyskano w ubiegłym roku. Rok 2018 będzie więc pierwszym, w którym będzie można oszacować skalę 'prezentu', jaki w 2012 r. zrobiono prywatnym pseudoinwestorom" – czytamy na łamach gazety.

Obecnie Nadleśnictwo Srokowo powołało Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec", który zarządza byłą kwaterą Hitlera. Nowi właściciele chcą odrobić zapóźnienia, bo aktywność poprzedników ograniczała się jedynie do pobierania biletów za wstęp.

W latach 1941-1944 Wilczy Szaniec był główną kwaterą wodza Trzeciej Rzeszy. Podejmowano w niej najważniejsze decyzje związane z przebiegiem II wojny światowej.