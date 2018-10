Agata Duda z niższą emeryturą. Apel Komorowskiego

Gazeta napisała w czwartek, że żona Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda nie może pracować, nie ma własnych dochodów i opłacanych składek, przez co w przyszłości dostanie niższą emeryturę. Po jednej kadencji prezydenckiej może stracić ok. 400 zł. miesięcznie.

– Powinno być tak, że przynajmniej pierwsze damy nie tracą emerytury, czyli musi być płacona składka emerytalna, a to się jakoś wiąże z ich zatrudnieniem – powiedział w rozmowie z dziennikiem Komorowski. Kilka lat temu jego małżonka, Anna Komorowski, była w podobnej sytuacji, w jakiej jest dziś Agata Duda.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski uważa, że tę sprawę powinien uregulować ustawodawca, bo problem jest znany od wielu lat, ale do tej pory nikt go nie rozwiązał. – Chodzi o to, żeby składki były odprowadzane i etat dla pierwszej damy byłby dobrym rozwiązaniem – ocenił.

Według "SE" Agata Duda jako nauczyciel dyplomowany zarabiała ok. 4 tys. zł. Po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego musiała zrezygnować z pracy na co najmniej pięć lat. Gazeta wyliczyła, że przez brak aktywności zawodowej jej emerytura będzie niższa i wyniesie ok. 1,9 tys. zł.

