Jaki zapraszał warszawiaków na piwo. Rozenek zawiadamia policję

– Chyba miarka się przebrała i dość tego notorycznego łamania prawa przez kandydata PiS na prezydenta Warszawy – mówił Andrzej Rozenek na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Polityk poinformował, że wczoraj zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym "wyraźnie widać, że Patryk Jaki i Piotr Guział rozdają darmowy alkohol na spotkaniu wyborczym". Jak zaznaczył, to złamanie kodeksu wyborczego.

Nagranie, o którym wspomniał Rozenek, pochodzi z październikowego spotkania kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy w klubie Hybrydy. – Zapraszamy na piwo, kto z państwa chce, również wodę, prawda, mamy tam, i inne – zwraca się do zebranych Jaki.

Głos zabiera także Guział, kandydat na wiceprezydenta stolicy: – Zapraszamy was do godziny 20 na soft napoje - cola, woda, fanta, sprite, no i to przysłowiowe piwo, bo po pracy też się i piwo należy. Zapraszamy serdecznie w imieniu Patryka Jakiego i Hybryd – mówi.

Rozenek cytował na konferencji prasowej art. 502 kodeksu wyborczego, który stanowi, że "kto, w związku z wyborami, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia – podlega grzywnie od 5000 do 50 000 złotych".

Kandydat SLD poinformował, że jego prawnicy zawiadomią o wszystkim Komendę Rejonową Policji przy ul. Wilczej 21 w Warszawie.